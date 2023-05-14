Gaziantep'te usulsüzlük: Onayları olmadan sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilen vatandaşlar oy kullanamıyor

Gazeteci Alican Uludağ, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da böyle örgütlü bir usulsüzlük izlenimi var." diyerek Gaziantep'te yaşanan usulsüzlüğü gündeme getirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Uludağ, şunları yazdı:

Gaziantep'te ikinci usulsüzlük vakası. Şahinbey ilçesinde Latife Özmimar İlkokulu'na kayıtlı olan ve yüzde yüz engelli olan bu vatandaşı, başka bir yerde sandık kurulu üyesi olarak görevlendirmişler. Bu yüzden oyunu kullanamıyor. Bu okulda benzer şekilde 645 seçmenin başka yerlerde onayları olmadan görevlendirildiği belirtiliyor. YSK'nın müdahale etmesi gerek.

Bu seçmenler, sandık kurulu üyesi olsa dahi oy kullanmaları için 142 Belgesi gerekiyor. O belge de kendilerini sandık kurulu üyesi yazan partide bulunuyor. Çoğunluğu Vatan Partisi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da böyle örgütlü bir usulsüzlük izlenimi var.

Gaziantep Latife Özmimar İlkokulu'da 645, Kazım Karabekir İlkokulu'nda 404 seçmenin oy hakkı bu şekilde gasp edilmek isteniyor. Gaziantep Adliyesi’nde onlarca kişi 142 belgesi almak için sıraya girdi, oylarına sahip çıkmak için.