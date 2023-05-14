AKP'li müşahitler TİP üyesine saldırdı

Türkiye’de milyonlarca seçmen sandık başında. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte yurdun dört bir yanından çeşitli usulsüzlüklere ve şiddet olaylarına dair haberler geliyor.

İleri Haber'in aktardığına göre İstanbul’un Fatih ilçesindeki Neslişah İmam Hatip Ortaokulu’nda AKP’li müşahitler, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesine saldırdı.

AKP’li görevlilerin seçmenlerle birlikte oy kabinine girmek istediği ve salondaki diğer görevlilerin buna karşı çıktığı bildirildi. Konuya ilişkin tutanak tutturan TİP üyesi, AKP’li müşahitler tarafından tehdit edildi ardından da darp edildi.