AKP'li müşahitler TİP üyesine saldırdı

İstanbul Fatih'teki Neslişah İmam Hatip Ortaokulu’nda AKP’liler TİP üyesine saldırdı!

Son Güncelleme:
AKP'li müşahitler TİP üyesine saldırdı

Türkiye’de milyonlarca seçmen sandık başında. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte yurdun dört bir yanından çeşitli usulsüzlüklere ve şiddet olaylarına dair haberler geliyor.

İleri Haber'in aktardığına göre İstanbul’un Fatih ilçesindeki Neslişah İmam Hatip Ortaokulu’nda AKP’li müşahitler, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesine saldırdı.

AKP’li görevlilerin seçmenlerle birlikte oy kabinine girmek istediği ve salondaki diğer görevlilerin buna karşı çıktığı bildirildi. Konuya ilişkin tutanak tutturan TİP üyesi, AKP’li müşahitler tarafından tehdit edildi ardından da darp edildi.

Son Güncelleme:
'Dünyanın en uzun adamı' Sultan Kösen oyunu kullandı 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan Kösen oyunu kullandı
Erdoğan'dan 'oy' sonrası açıklama: 'Herhangi bir olay yok' Erdoğan'dan 'oy' sonrası açıklama: 'Herhangi bir olay yok'
Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: 'Polisler, görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar' Kemal Okuyan: 'Polisler, görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar'
Erdoğan'ın oy kullandığı sınıfa sadece AA ve TRT alındı Erdoğan'ın oy kullandığı sınıfa sadece AA ve TRT alındı
Kiraz saplarındaki şifa! Çöp diye atıyorsanız artık atmayacaksınız Kiraz saplarındaki şifa! Çöp diye atıyorsanız artık atmayacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?