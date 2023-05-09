Seçim bahislerinde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı geçti

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi partiler ve anket şirketleri son oy tahminlerini paylaşırken 'seçim bahis sitesi' de yeniden gündeme geldi.

Sitede, FTX, Betfair, PredictIt, Smarkets ve Polymarket gibi bahis sitelerinde Cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanabileceğine dair açılan bahislerin canlı ortalamalarını gösteren Election Betting Odds sitesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde görünüyor.

Web sitesinde bahis oranları sürekli değişiyor ancak genel grafiğe bakıldığında Erdoğan'ın kasım ayından bu yana düşüşte olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun ise mart ayından bu yana yükselişe geçtiğini söylemek mümkün.

Son aşamada Kılıçdaroğlu yüzde 55, Erdoğan ise yüzde 45 seçilme oranına sahip.