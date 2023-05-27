Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Erdoğan yorumu: Kaybetmesi kendisi için de rahmete vesile olur

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında Erdoğan'ın kaybetmesinin kendisi için de daha iyi olacağını söyledi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Erdoğan yorumu: Kaybetmesi kendisi için de rahmete vesile olur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmemesinin kendisi için de daha iyi olacağını söyledi.

Karamollaoğlu, "Bu seçimde Sayın Erdoğan'ın seçilmemesi emin olun sadece ülkemiz için değil kendisi için de bir rahmete vesile olur, daha büyük hataları yapmaması için" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs Pazar Günü yapılacak ikinci turu öncesinde, Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Seçim Özel programına konuk oldu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu olumsuz tablo ve geleceğinin nasıl olacağına dair açıklamalarda bulunan Saadet lideri, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmemesinin sadece Türkiye için değil kendisi için de bir rahmete vesile olacağını belirtti.

Karamollaoğlu, seçimle ilgili şunları söyledi:

"Oy vermeyen vatandaşlarımızın tabii düşüncelerini tam olarak kestirmek zor ama bir rehavet var. Bu rehavetten mutlaka kurtarmak lazım. Hakikaten düşünerek, kararlı bir şekilde oy kullanmak lazım. Bu seçimde Sayın Erdoğan'ın seçilmemesi emin olun sadece ülkemiz için değil kendisi için de bir rahmete vesile olur daha büyük hataları yapmaması için."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Recep Tayyip Erdoğan
Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar
Ümit Özdağ'dan 'Kılıçdaroğlu'na oy verin' açıklaması: 'Son 2 ayda 200 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi' Özdağ'dan 'Kılıçdaroğlu'na oy verin' açıklaması
Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz
Erdoğan'ın geçmişte PKK ve FETÖ'ye dair kullandığı sözler yurttaşlara izletiliyor Erdoğan'ın geçmişte PKK ve FETÖ'ye dair kullandığı sözler yurttaşlara izletiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi ve ekledi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız' Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız'
Seçime saatler kala son anketler: 'Seçmenini sandığa götürebilen kazanacak!' Seçime saatler kala son anketler: 'Seçmenini sandığa götürebilen kazanacak!'
Uzmanı verilerle açıkladı, rakam verdi: Altın fiyatlarında hiç duyulmamış tahmin! Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahmin!
En komik 6 burç belli oldu: Herkesin yüzünü güldürüyorlar En komik 6 burç belli oldu
Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın