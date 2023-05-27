Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Erdoğan yorumu: Kaybetmesi kendisi için de rahmete vesile olur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmemesinin kendisi için de daha iyi olacağını söyledi.

Karamollaoğlu, "Bu seçimde Sayın Erdoğan'ın seçilmemesi emin olun sadece ülkemiz için değil kendisi için de bir rahmete vesile olur, daha büyük hataları yapmaması için" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs Pazar Günü yapılacak ikinci turu öncesinde, Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Seçim Özel programına konuk oldu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu olumsuz tablo ve geleceğinin nasıl olacağına dair açıklamalarda bulunan Saadet lideri, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmemesinin sadece Türkiye için değil kendisi için de bir rahmete vesile olacağını belirtti.

Karamollaoğlu, seçimle ilgili şunları söyledi:

"Oy vermeyen vatandaşlarımızın tabii düşüncelerini tam olarak kestirmek zor ama bir rehavet var. Bu rehavetten mutlaka kurtarmak lazım. Hakikaten düşünerek, kararlı bir şekilde oy kullanmak lazım. Bu seçimde Sayın Erdoğan'ın seçilmemesi emin olun sadece ülkemiz için değil kendisi için de bir rahmete vesile olur daha büyük hataları yapmaması için."

Kaynak: Gerçek Gündem