Erdoğan'ın geçmişte PKK ve FETÖ'ye dair kullandığı sözler yurttaşlara izletiliyor

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine çoğu sosyal medya kaynaklı olmak üzere yoğun bir dezenformasyonun etkisinde girdi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna giderken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi mitinglerinde ve gençlerle buluştuğu programda gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlanmış bir videosu gündeme geldi.

"AMA MONTAJ AMA ŞU"

Erdoğan soru üzerine, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu" dedi.

Erdoğan’ın bahsettiği görüntünün orijinali, Millet İttifakı’nın 2023 Türkiye Genel Seçimleri için yayınladığı kampanya filmi. Bu kampanya filminde Kılıçdaroğlu’nun arkasına Murat Karayılan’ın da aralarında olduğu PKK’lılar montajlanmıştı.

TÜM SÖZLER YURTTAŞLARA İZLETİLDİ

Seçimler öncesi her fırsatta Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan montaj videoların ardından İstanbul Kadıköy iskelesinde ekran kuruldu.

Ekrana yansıtılan görüntülerde, Erdoğan'ın geçmişte PKK ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin kullandığı tüm sözler yurttaşlara izletilmeye başladı.

"GELEN GEÇEN TAKILIP KALIYOR"

Görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Meral Danyıldız, "Kadıköy İskelesi'nde Erdoğan'ın geçmişte PKK ve Fetullah Gülen'e ilişkin kullandığı tüm sözler yurttaşa izletiliyor. Domuz Bağı, Gaffar Okan, Hüda-Par da içlerinde var. Sinan Oğan'ın 'Bir ülkücü Hizbullah ile aynı masaya oturmaz' sözleri de ekranlarda. Gelen geçen takılıp kalıyor bu ekrana" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem