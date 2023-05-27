Kılıçdaroğlu'ndan sporseverleri heyecanlandıracak vaat: Maçlar TRT'de şifresiz yayınlanacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir gün kala sporseverleri heyecanlandıracak bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu, “Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak” diye yazdı.

"İLK İMZALAYACAĞIM KARARNAMELERDEN BİRİ"

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımının tamamında şunları söyledi:

Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak.

Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 27, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem