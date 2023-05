Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na uygulanan SMS yasağına tepki: Söz konusu Kılıçdaroğlu olunca yasaklar hatırlandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmene SMS atmasının BTK tarafından engellenmesinin ardından bir tepki de gazeci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, şahsi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda "iktidar gücü tarafından engellendiğini" ancak iktidardaki isimlerden her gün onlarca SMS geldiğini belirtti.

Altaylı, yazısının ilgili bölümünde Kılıçdaroğlu'nun "Tümüyle karartma altındayım, SMS atmam engelleniyor" açıklamasının ardından söz konusu SMS engellenmesini yazdı.

"3 GSM ŞİRKETİ BTK TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYOR"

Altaylı konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun GSM operatörleri üzerinden, seçmenlere gönderdiği bir mesaj iktidar gücü tarafından engelleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yollamaya çalıştığı SMS özetle vatandaşların bankalara olan kredi kartı borçlarının Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde Hazine tarafından üstlenileceği vaadinde bulunuyor. Ve bu SMS Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK tarafından engelleniyor.

Dahası ikisi kamu kontrolünde olan, diğeri ise kamuya göbeğinden bağlı olmak zorunda kalan 3 GSM şirketi BTK tarafından 'Tehdit' ediliyor. 'Böyle bir şey yaparsanız lisanslarınız iptal edilir' diyor. Bu tehdidine YSK’nin Mart ayında aldığı bir kararı dayanak yapıyor. İktidar yanlıları ise 'Bu mesajlar İş Bankasında hesabı olanlara mı gidiyor' diye yaygaraya başlıyor. Çok açık söyleyeyim. İş Bankası’nda hesabım var ama bu mesaj bana gelmedi.

Ama bana her gün gelen onlarca mesaj var. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul 2. Bölgedeki siyasi faaliyetlerini sırf bana değil, çevremdeki herkese her gün birkaç farklı mesaj olarak geliyor. Esenler Belediyesi’nin attığı her adımı, düzenlediği her toplantıyı, Cumhurbaşkanı’nın ya da AK Partili siyasetçilerin Esenler’de aldığı her nefesi cep telefonuma gelen mesajlar sayesinde anı anına öğreniyorum. Keza AK Partili Bülent Turan’ın attığı her adım, yaptığı her konuşma, her siyasi faaliyet cep telefonuma SMS olarak düzenli bir biçimde iletiliyor.

Seçim döneminde pek çok Ak Partili adayın propaganda faaliyetlerinin de cep telefonuma yollanmasında hiçbir beis görmedi BTK yönetimi. Tüm bunlara gıkını çıkarmayan devlet kurumu, söz konusu Kemal Kılıçdaroğlu olunca YSK’yı, yasakları, kuralları hatırladı! Ve tabii kuralların ve yasaların sadece muhalefet için geçerli olduğunu…"

Kaynak: Gerçek Gündem