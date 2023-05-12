Rusya suçlamaları reddetmişti: Kılıçdaroğlu'ndan 'Elimizde somut delil olmasaydı tweet atmazdım' mesajı

Kremlin'den Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi üzerine yapılan açıklamada "Türkiye’de ana muhalefetin adayına bu iddiaları ileten her kimse yalancıdır" denildi. Kılıçdaroğlu ise "Elimizde somut delil olmasaydı tweet atmazdım" ifadesini kullandı.

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Rusya suçlamaları reddetmişti: Kılıçdaroğlu'ndan 'Elimizde somut delil olmasaydı tweet atmazdım' mesajı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu pazar düzenlenecek seçimler öncesi sandık iradesine 'Rus hackerlar' tarafından müdahale edileceğine dair endişesini kişisel Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajla paylaşmıştı. 

Ana muhalefet partisi lideri, "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadesini kullanmıştı.

Kremlin, bugün konuyla ilgili olarak açıklama yaptı; şunlar kaydedildi:

"Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır."

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj: Dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekinKılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj: Dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekinSeçim

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT: SOMUT DELİL OLMASA TWEET ATMAZDIM

Gelişmeyle ilgili olarak Reuters haber ajansına konuşan Kılıçdaroğlu ise "Elimizde somut delil olmasaydı, tweet atmazdım" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP seçim 2023
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