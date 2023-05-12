TSK'ya seçim öncesi 'zırhlı araçları hazır edin' yazısı: Soylu hakkında 5 ayrı suç duyurusu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın seçim günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) zırhlı araç ve personelinin, valilerce "gerek görülmesi" halinde kullanılması üzere hazır bulundurulmasının istediğini söyledi.

İlgili belgeyi paylaşan CHP’li Bakan, "Savaşa mı gidiyoruz? Seçime mi gidiyoruz? Nedir bu? TSK’nın zırhlı araçlarına, personeline bir seçim sahtı mahalinde GAMER, İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar?" diye sordu.

"SUÇA ORTAK OLMAYIN"

CHP'li Bakan sözlerinin devamında, valilere ve TSK'ya, "Suça ortak olmayın" diye seslendi.

Bakan, "Asıl önemli konuya geliyorum. Yani bu girişte, asıl önemli konu GAMER üzerinden yapılan yeni bir operasyondan bahsediyorum" diyerek, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği İzmir Valiliği'ne gönderdiği yazıya dikkati çekti.

TSK’YA GÖNDERİLEN YAZI: GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE TSK’YA AİT ARAÇLARDAN İSTİFADE EDİLECEK

CHP'li Bakan, şunları kaydetti:

"Bu gördüğünüz belge İzmir Valiliği İl Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyonu yazısıdır. Bu ildeki GAMER’dir. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bir yazısı il valilikleri ordu komutanlıklarına gönderiyor. TSK’ya gönderiyor. TSK’dan ne istiyor GAMER? Söyleyeyim:

‘Oy verme günü öncesinde alınacak tedbirler kapsamında kolluk birimlerimize ait zırhlı hava ve hava araçlarının göreve hazır bulundurulması ile seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla valilerimizce gerek görülmesi halinde TSK’ya ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifade edilebileceği bildirilmiş olup kolluk birimlerine ve TSK’ya ait personel ile zırhlı araç ve diğer araçların göreve hazır bulundurulması.’

“TSK’NIN ZIRHLI ARAÇLARINA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NİYE İHTİYAÇ DUYAR?”

Savaşa mı gidiyoruz? Seçime mi gidiyoruz? Nedir bu? TSK’nın zırhlı araçlarına, personeline bir seçim sahtı mahalinde GAMER, İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar? Devletin polisi yok mu? Sandık için görevlendirilen polislerimiz var. TSK’ya neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Hangi seçimde TSK zırhlı araçlarıyla hazır bekletildi? Ben milletvekili olarak soruyorum. Diyecek ki Soylu, Murat Bakan TSK içinde derin yapılanma içinde diyebilir. Biliyorsunuz yalan atmakta mahir. İçişleri Bakanlığı yanıt versin: TSK’ya ait zırhlı araç ve personelin hazır bulundurulmasına ilişkin iller iradesi genel müdürlüğünün yazısının gerekçesi nedir? Bu yazıyı neden yazdınız?

Buradan valilere sesleniyorum, suça ortak olmayın. TSK’ya, şanlı şerefli ordumuza sesleniyorum, bu normal seçimdir, Türkiye’de seçimler her beş yılda bir olur, bu öyle bir seçimdir. Herkes oyunu kullanacak. Muhalefet partisi olarak biz genel başkanımız yarın halkımıza da sakin olması, seçim sonrasında sokağa çıkmamasını söyledi. Yani bu neyin hazırlığıdır? Valilerin emniyet müdürlüğüne jandarmaya TSK personeline bu konuda kanun dışı emirlere riayet etmemelerini; onların içişleri bakanlığına ya da herhangi birisine bağlılıklarının olmadığını, asıl bağlılıklarının TC anayasasına, kanunlarına ve millette bağlı olduklarını hatırlatmak istiyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem