İmamoğlu ve Yavaş'tan video: Gençler, kazanıyoruz

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Mitingi öncesi birlikte video yayımladı.

Video, "Gençler, sizlere güveniyoruz. Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz." notuyla paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu videoda yer alan konuşmasında; "Allah’ın izniyle gençler tarih yazacak. Bu arada aramızda kalsın başkanım kazanıyoruz. Gençler bunu bilsin" dedi.

"GENÇLER, BU SEÇİMİN ANAHTARI SİZİN ELİNİZDE"

Videoda Ekrem İmamoğlu gençlere şu sözlerle seslendi:

“Ankara’dayız Mansur başkanımla birlikte sizi konuşuyoruz gençler. Bu seçimin anahtarı sizin elinizde. Ülkenin bugününe de yarınına da sizler karar vereceksiniz. Sizin desteğinizle, oyunuzla bu işi birinci turda bitirip 15 Mayıs’ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Hileden hurdadan medet umulmaması için, kötü emellere fırsat verilmemek için 14 Mayıs’ta bu işi bitirmeliyiz. Biz geleceği sizlerle birlikte hayal edecek, birlikte çalışacağız. Yeter ki siz bize inanın, bize güvenin.”

"BU İŞİ İLK TURDA BİTİRELİM"

Ekrem İmamoğlu’ndan sonra söz alan Mansur Yavaş ise şöyle konuştu:

“5 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Değişimi onların gücüyle enerjisiyle sağlayacağız. Ben gençlere güveniyorum. Onların şüphelerini kaygılarını da anlıyorum. Hepsini konuşur çözeriz. Biz buradayız. Vatanın her karış toprağını kutsal bilenleriz. Bu ülkenin hiç bir sorunu çözümsüz değil. Bu ülkenin gençleri de sahipsiz değil. Güzel günleri ertelemeye gerek yok. İlk turda bitirmemiz lazım. Haydi gençler 14 Mayıs’ta sandığa gidelim bu işi ilk turda birlikte bitirelim.”

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Ankara Mitingi öncesi video...



"Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz" pic.twitter.com/2NtBwZr0uU — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 12, 2023

SEÇMEN SAYISI 64 MİLYONU AŞTI

Seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,60'ını kadın seçmenler oluşturuyor. Türkiye'de 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına ek olarak 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacak.

YURTDIŞINDA 3 MİLYON 416 BİN SEÇMEN VAR

Yurt dışında oy verecek seçmenler için 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. Yurt dışındaki seçmen sayısın 3 milyon 416 bin 098 olarak açılandı. Bu seçmenlerin 1 milyon 595 bin 158'i ise kadın. Bu oran yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 46,70'ine tekabül ediyor.

Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerin sayısı ise 277 bin 646. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 2 bin 435 olacak. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kuruldu, yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE PUSULADA 4 İSİM VAR

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyor. Ancak Muharrem İnce seçime 3 gün kala yarıştan çekildi.

OY PUSULASI BİR METRE Bir metrelik oy pusulasının 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor. Pusulanın 6. sırasında ise BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor. Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor. Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor. Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem