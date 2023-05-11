Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj: Dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muahrrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin arkasında Rusya olduğunu söyledi.

Ortaya çıkan görüntüler sonrası cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim sofrasına katılma çağrısında bulunmuştu.

Saateler sonra Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, aynı mesajı Rusça olarak da paylaştı.