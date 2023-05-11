Akşener'den Muharrem İnce açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun bir daveti oldu, olumlu bakıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Star TV Ana Haber'de Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Akşener'in Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin olarak, "İYİ Parti adına konuşabilirim. Demokrasilerde her şey tartışabilir bir tek sonuç tartışılmaz. Biz Millet İttifakı'nın birleşenlerinin olarak kalbine girememişsek ortaya çıkan sonuçtan tek sorumlu bizizdir" dedi.

Akşener şöyle devam etti:

"İnce'nin bir kırgınlığı var en başından beri. Kazanmak kaybetmek tamamen seçmene bağlı. Seçmen veli nimettir. Kimseyle görüşmedim. Denizli'deydim. Saat 22.00'de CHP'de 6 başkan bir toplantı yapacağız. 2 gün önceden kararlaştırılmış bir toplantı bu.

İnce'ye başarılar dilerim. Kılıçdaroğlu'nun da bir daveti oldu. Ona da olumlu baktığımı belirtmek isterim."

BAKANLIK DAĞILIMI

Bakanlık paylaşımı yapılmadı. Tuncay Özkan'ın söyledikleri sadece bilgidir. Böyle bir karar yok. Devletin olmazsa olmaz bakanlığı vardır. Koalisyonlarda adalet bakanlığını alan içişlerini bakanlığını bırakır. Tuncay Bey muhtemelen yakıştığını düşündüğü arkadaşlarını sayıyor ama Kemal Bey ile konuşsaydı.

İktidar olduğumu zaman ilk talebim İstanbul Sözleşmesi'dir.

DIŞ İLİŞKİLER

Bizim 200 yıllık bir geçmişimiz var dış politikada. Ülkelerin çıkarlarının maksimize edilmeye çalışıldığı çok ciddi bir konudur. Yani şahsım diplomasisi olmaz. Kankam Putin, dostum Trump olamaz. Kişisel ilişkiler iyidir ama ipin ucunun kaçmaması gerekir. NATO'da yeterli saygıyı gördüğümüzü düşünmüyoruz. Suriye'nin içinde demokrasi olsun derken kimine 6 milyon kimine göre 10 milyon sığınmacı geldi. Bunları 2 yıl içerisinde göndereceğiz. Coğrafyamızı aynı zamanda ekonomik coğrafya olarak görüyoruz. Sisi kavgasına ne gerek vardı. Sınırdaşlarımız 7 milyon dolarlık ekonomi hacmimiz var.

ERZURUM OLAYLARI VE SEÇİM GÜVENLİĞİ

Siyasilere düşen şey taraflarımızı germek değil, bu seçimin seçmen açısından bir bayram olması gerektiğidir. Kılıçdaroğlu birinci turda seçilecek. Alkışlarla Çankaya'ya uğurlayacağız. Erdoğan'ı da saygı ve nezaketle uğurlayacağız. Dolayısıyla vatandaşımızı germeye gerek yok.

Erzurum'u da yönetemediler. Belki kendiliğinden oldu ama doğru yönetilemedi. Orada vali bey direkt girmeliydi. En fazla da Ak Parti'ye zarar verdi.