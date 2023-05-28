Özgür Özel: Sandıkta görev yapan İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker, müşahitlerimizle birlikte darp edildi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in sandık görevi yaparken darp edildiğini duyurdu.

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Özgür Özel: Sandıkta görev yapan İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker, müşahitlerimizle birlikte darp edildi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda görev yapan İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve diğer müşahitlerin darp edildiğini duyurdu. Özel "sandık güvenliğini sağlayın" dedi.

Özel'in paylaşımları şöyle:

İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor.

Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı.

Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil.

Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın.

Özgür Özel: Sandıkta görev yapan İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker, müşahitlerimizle birlikte darp edildi - Resim : 1

ALİ ŞEKER: KORKMUYORUZ

Uğradığı saldırının ardından açıklama yapan Şeker "Korkmuyoruz" mesajı vererek şunları söyledi:

Korkmuyoruz, yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz!

Son saatler; oy kullanın.

Sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz, son oy kullanılana ve yasalara uygun şekilde sayılıp tutanaklar imzalanana kadar sandıkları terk etmeyin.

Ben iyiyim, merak etmeyin. #Değiştireceğiz

MAHMUT TANAL: BANA YÖNELİK SALDIRI OLDU

Özel'in açıklamasının ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da saldırıya uğradığını açıkladı. Tanal şunları söyledi:

#sondakika

İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, görevli olduğu Şanlıurfa Eyyübiye Karaali Mahallesi’nde usulsüz oy kullanımına karşı çıktığı için bir grubun saldırısına uğradı.

Şu an Karaali’de bekliyoruz.

Bana yönelik de saldırı oldu.

Burada devlet zafiyeti var!

Tehditlere, saldırılara boyun eğmeyeceğiz, sandıkları koruyacağız!

Biz haklıyız, biz kazanacağız! #şanlıurfa #urfa #seçim #28mayıs

Özgür Özel: Sandıkta görev yapan İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker, müşahitlerimizle birlikte darp edildi - Resim : 2

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2023 seçim Özgür Özel
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