Papağanıyla oy kullanmaya gitti

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, Nazım Cihan isimli biri Papağanıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:
Papağanıyla oy kullanmaya gitti

Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan,” Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. “Paşa” benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek isteyen çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
CHP çağrı merkezi hattını duyurdu! ‘Olası olumsuzluklara karşı…’ CHP çağrı merkezi hattını duyurdu! ‘Olası olumsuzluklara karşı…’
Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo... Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo...
Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş
Canan Kaftancıoğlu paylaştı: Kılıçdaroğlu'nu engelleyenler online mı? Canan Kaftancıoğlu paylaştı: Kılıçdaroğlu'nu engelleyenler online mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?
Kritik seçimde ikinci tur: İşte oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler İşte oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler
Şehit kardeşinin tabutunun başında söyledikleri gündem olmuştu: Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi: Nedenini böyle anlattı