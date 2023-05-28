Kafkas kıyafetiyle oy kullanmaya geldiler, dans figürleriyle okuldan ayrıldılar

Kars’ta Cumhurbaşkanlığı 2’inci tur seçimi oy kullanmaya gelen çift bir anda dikkatleri üzerlerine çekti. Kafkas kıyafetiyle oylarını kullanan çift, okul çıkışında Kafkas Halk Dansı figürüyle gazeteciler poz verdi.

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Cumhurbaşkanlığı 2’inci tur seçimi için Haydar Aliyev Lisesi’ne gelen Şeyda ve Cem Kızılkaya çifti, bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için farklılık olsun diye yöresel Kafkas kıyafetiyle geldiklerini ifade eden Kızılkaya çifti, Haydar Aliyev Lisesi 1140 nolu sandıkta oylarını kullandı. Okul çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Cem Kızılkaya, “Biraz heyecanlıyız. Biz de bir ilk yapalım dedik. Bizim için de hoş oldu. ülkemiz adına hayırlısı olur” dedi.

Kars’ta Akka Kafkas Halk Oyunları kurucusu 2 çocuk babası Cem Kızılkaya eşi Şeyda Kızılkaya ile birlikte Kafkas yaptıkları Kafkas dansı figürünün ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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