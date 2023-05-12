Nafaka ödemeyen Mert Çiller’e tazyik hapis kararı

Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller, boşanma davasında mahkemenin belirlediği eşi ve çocuklarına ödeyeceği aylık toplam 30 bin TL tedbir nafakasını ödemeyince 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı.

İki çocukları bulunan Zeynep Çiller ve Mert Çiller, 3 yıl önce boşanmıştı. Zeynep Çiller’in şiddete uğradığı iddiaları gündeme gelirken, mahkeme Mert Çiller’in eşi ve 2 çocuğu için aylık 10’ar bin TL’den toplam 30 bin TL aylık tedbir nafakası ödemesine karar vermişti.

Medyaradar’ın haberine göre, Mert Çiller’in nafaka ödemesini sadece bir kez kendi rızasıyla yaptığı iddia edildi.

Zeynep Çiller, nafakanın tahsili için icra müdürlüğüne ilamsız takip başlattı. Ancak Mert Çiller, icra dosyasına itiraz etti. İcra hukuk mahkemesi Mert Çiller'i haksız bularak icra takibinin devamına karar verdi.

Zeynep Çiller’in avukatı, nafaka borcunu ödemeyen Mert Çiller hakkında “Nafaka borcunu ödemeyen sanığın (borçlu) cezalandırılması” davası açtı.

Avukat, hiçbir nafaka ödemesini kendiliğinden yapmadığından her 3 ayda bir ceza davası açıldığını belirterek, “Tamamen kötü niyetli olan Sanık Mert Çiller tarafından müvekkilime 2022 Ekim, Kasım, Aralık aylarında halen hiçbir ödeme yapılmamıştır. Müvekkilim ev hanımı olup, hiçbir geliri bulunmamaktadır. Sanık müvekkilimi maddi ve manevi olarak zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli olarak nafaka ödememektedir” dedi.

İstanbul İcra Ceza Mahkemesi, Zeynep Çiller’in şikayetini kabul ederek, Mert Çiller'i 3 aya kadar tazyik hapsine çarptırdı.

3 aylık toplam 90 bin TL nafaka borcunu öderse Mert Çiller’in tahliye edileceğinin ihtarını yapan mahkeme, davayı itiraz yolu açık olmak üzere bitirdi.