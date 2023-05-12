Soylu, İnce'nin 'neden yakalamadınız' isyanını görmezden geldi: Kılıçdaroğlunu ve CHP'yi hedef aldı

GERÇEK GÜNDEM - İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi’nde 81 ilin sivil toplum kuruluşları yetkilileriyle bir araya geldi.

Soylu burada yaptığı konuşmada, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin, kaset kumpası ve hakkındaki iddiaların ardından cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini değerlendirdi. Soylu, emniyet ve yargıyı işaret eden ve kaset kumpasının faillerinin yakalanmamasını eleştiren İnce’nin adaylıktan çekilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Soylu, “Bir FETÖ operasyonuyla beraber Türkiye’de eski günleri hatırlatan, insanlara suikast itibarı yapan ve o suikastı yaparken de, ’Biz zamanında beraber çalışmıştık, bu ayıp olur’ diye düşünmeyen, FETÖ’nün kucağına oturan ve Amerika’nın yönlendirdiği bütün eylemleri kendine maharet yapan bir algı işini ve oradaki oylara çökmeye çalışan anlayışı yeniden görüyoruz” şeklinde konuştu.

İNCE ÜZERİNEN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili konuşan Bakan Soylu, “Kirli bir takım oyunlarla, ahlaksız ve rezil oyunlarla, terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu, bana kendi milletvekilinin kasetini ’Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul’ ve o milletvekilinin kasetini -bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim- biz insanlık, adamlık yaptık, gittik Kıbrıs’ta yakaladık, kasetleri aldık sakladık. Bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen ne edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun da insanların kasetini ortaya koyuyorsun. Ne edepsiz bir insansın. Biz namuslu insanlarız, aile bağının ne olduğunu biliyoruz. Montaj kasetlerle insanlara itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorsun” ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ

Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

İnce şunları söylemişti:

İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kafayı koyuyor. Türkiye’de de muhalif olacağım diye paylaşanlar var. Böylesine iftira furyasını hiçbir siyasetçi görmedi. 45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci iftira atılıyor yazmıyor.

Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olması için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar. O görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimki böyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm yok. Bu özel hayat değil, iftira.

'Gerçek ya da montaj' diyemezsin, çünkü gerçek değil. Türkiye Cumhuriyeti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Alenen iftira. Nerede bu savcılar, neredesiniz siz? Pazar günü, bankalar 10 milyon lira havale yapıyor. Oğlumun üzerinden 350 milyon dolar, 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim.

Benden başka mal varlığını açıklayan yok. Ben açıklıyorum, bana çamur atılıyor. Adam çıkıyor evini nereden aldın diyor. 2016'dan sonra almışım. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. Her gün bir iftira var. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki Saadetçiler var. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım.

Kim saldırırsa saldırsın. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum. Bunu başarmalıyız değerli arkadaşlar. Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak, çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. 45 gündür buna direniyorum zaten."

Kaynak: Gerçek Gündem