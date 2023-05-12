CHP'den sandık güvenliği açıklaması: "Birileri çıkıp 'biz kazandık' diyor, CHP'nin yapacağı açıklamaları bekleyin"

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi’nde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde seçim günü çalışmaları ve seçim güvenliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

'563 BİN 784 GÖREVLİMİZ VAR'

Seçim güvenliğine yönelik çalışmalarını Millet İttifakı ile sürdürdüklerini söyleyen Oğuz Kaan Salıcı, "Sandıkların başında CHP’den ve İYİ Parti'den görevliler bulunacak. 16 ilde İYİ Parti ile beraber çalışıyoruz. Görevliler ilçe seçim kurullarına verildi. Yedek görevlilerimiz de var. Asıl sandık görevlisi, yedek sandık görevlisi, okul sorumlusu, asıl avukatlar, yedek avukatlar bulunuyor. Seçimlerde 563 bin 784 görevli var" dedi.

Salıcı seçim sürecinin iktidar tarafından kirletildiğini söyleyerek, "Biz seçimi kazanacağımıza eminiz. 20 senedir iktidarda olan bir partinin muhalefet olacağı bir seçimde seçimlerin güvende geçmesini diliyoruz" diye konuştu.

'DEMOKRASİ SINAVININ ARİFESİNDEYİZ'

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Demokrasi sınavının arifesindeyiz. 14 Mayıs'ın yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Seçmen listelerinde yaptığımız analizleri son güne kadar sürdürüyoruz. Sandık görevlilerimizi atadık. Fakat bu yaşayan bir süreç, çeşitli aksaklıklar olabiliyor. Sandıkta çok güçlü bir biçimde görev almak için çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Müşahit atamaya devam ediyoruz" dedi.

Adıgüzel konuşmasının devamında şunları söyledi: "Seçim güvenliği meselesi sadece bir teknoloji meselesi değil. Sandığın tapusu dediğimiz ıslak imzalı tutanakların alınması meselesi. Görevlilerimiz ilk saatlerde okullarda toplanacak. Gün boyu sandık başından hiç ayrılmadan sandık sürecinin sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlayacaklar. Sayıma geçildiğinde görevliler sonuçların doğru tutulmasını için çalışıyor olacak. Lütfen oy kullandığınız sandığın sayımını da takip edin. Bu anayasal bir hak."

'HER SANDIĞI YSK İLE PARALEL OLARAK TAKİP EDİYORUZ'

YSK'nin sistemi ile entegrasyonları olduğunu belirten Adıgüzel, "Elimizdeki sonuçları YSK verileri karşılaştırıyoruz. Her sandığı YSK ile paralel olarak takip ediyoruz. Karşımızda öyle bir yapı var ki, size 31 Mart seçimlerini hatırlatmak isterim. Anadolu Ajansı gibi biz açıkladık deyip çekilebiliyorlar ya da birileri çıkıp biz kazandık diyor. CHP'nin yapacağı açıklamaları bekleyin" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, "İnternet kesintisi olur mu o akşam gibi sorular geliyor. Türkiye'de seçim günü internet kesiliyorsa bu sandıktan çıkan milli iradeye yapılan bir kalkışmadır. Biz bunları reddederiz. Kamu görevlileri bunun hesabını veremez Bunun için B ve C planlarımız var" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, olası siber saldırılar için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

'HUKUKA AYKIRI TEŞEBBÜSLERDE BULUNUYORLAR'

Toplantı CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in konuşmasıyla son buldu. İçişleri Bakanlığı’nın GAMER sistemini eleştiren Erkek, "Hukuka aykırı teşebbüslerde bulunuyorlar. Bu bir yetki gaspı. Kanunsuz emir verenler ve bu emri uygulayanlar suç işlemiş olurlar. Bir bakanlığın siyasi parti gibi hareket etmesi mümkün değildir. Bu seçim sürecine, sandığa bir müdahaledir. Yapılacak en büyük kötülüktür. Herkes gitsin oy kullandığı sandığı takip etsin. Sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyelerine ve müşahitlere verilecek. Bunlar dışında kimseye verilemez" diye konuştu.