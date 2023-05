Kılıçdaroğlu 'vasiyetimdir' dedi yeni video paylaştı: Allah yardımcımız olsun

14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir video daha geldi. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Silahlı insanların olduğu reklamlarla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net, sizin için geleceğiz diyorlar. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin parçası ve tek nedeni para" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Bu iktidar döneminde çetelerin çaldığı 418 milyar doları tahsil edeceğim dedim. Benimle konuşmak ve anlaşmak istediler, kapıyı yüzlerine kapadım. Son aşamada silah ve suikast tehditlerine geldiler, akıllarınca son uyarılarını yapıyorlar. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be çakallar. Siz mi beni kurtaracaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa şerefimle ölmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

"Bana bir şey olursa halkıma vasiyetimdir" diyen Kılıçdaroğlu, "O parayı siz tahsil edeceksiniz, her kuruşunu 85 milyon için tahsil edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu söz konusu videoyu "Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun." ifadeleri ile paylaştı.