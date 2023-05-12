İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrüklerde 27 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemleri çerçevesinde İstanbul Dış Hatlar Terminali gidiş ve geliş katında belirlenen alanlara sandıklar kuruldu.

Yurt dışında yaşayan seçmenler, havalimanının geliş ve gidiş katında kurulan 12 sandıkta oy verme işlemine yoğun ilgi gösterdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar, sandık görevlilerine pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanabildi.

Şu ana kadar İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 18 binden fazla vatandaşın oy kullandığı öğrenildi.

Oy verme işlemi gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: AA