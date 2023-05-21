Mustafa Sarıgül: Erzincan'daki sandıkların yüzde 15'inden ıslak imzalı tutanak gelmedi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 14 Mayıs'taki seçimlerde Erzincan'daki sandıkların yüzde 15'inden ıslak imzalı tutanak gelmediğini söyledi.

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Mustafa Sarıgül: Erzincan'daki sandıkların yüzde 15'inden ıslak imzalı tutanak gelmedi

CHP listelerinden Erzincan'da milletvekili seçilen TDP lideri Mustafa Sarıgül, Erzincan'daki sandıkların yüzde 15'inde ıslak imzanın gelmediğini söyledi. 

Halk TV'de Sansürsüz programına konuşan Sarıgül, "Geçen hafta sandıklara yeteri kadar sahip çıkılmadığını üzüntüyle söylemek istiyorum. Muhalefet partilerinin görevin 191 bin kişiyi o sandıkların başına koymak ve ıslak imzalı tutanaklarını almak. Erzincan'da biz bu sandıkların yüzde 85'ine sahiptik. Yüzde 15 eksiğimiz vardı. Bu pazar bu eksikliği gidermeye çalışacağız" dedi. 

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