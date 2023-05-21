Bugün Millet İttifakı'nı suçlayan Bahçeli'nin 2015'teki sözleri gündem oldu: Erdoğan, Oslo'da PKK'ya özerklik ve İmralı canisini serbest bırakma sözünü verdi

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını yeniden seçmek için sandık başına gidiyor.

Cumhur İttifakı seçim kampanyası boyunca Millet İttifakı'nın HDP ile ortak olduğunu iddia ederek, İmralı Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağını öne sürdü.

Ancak Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2015 yılındaki seçim döneminde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Öcalan'ı serbest bırakacağına dair sözleri yeniden gündem oldu.

O anın videosu sosyal medyada gündem olurken Bahçeli'nin şu sözleri söylediği görülüyor:

"Erdoğan, Oslo'da PKK'ya özerklik ve İmralı canisini serbest bırakma sözünü vermiştir. Aziz Vatanı PKK'ya peşkeş çekmiştir"