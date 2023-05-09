Mustafa Sarıgül: 29 gündür Erzincan'dayım, 99 bin yurttaşımızla birebir görüştüm, fotoğraf çektirdim

Ana muhalefet partisinin Türkiye'nin son başbakanı - AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ü aday göstermesinin milletvekili seçiminde dengeleri değiştireceği belirtiliyor.

2018 verilerine göre 165 bin seçmeni bulunan Erzincan, bu dönem de Meclis'e iki vekil gönderecek.

Son seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 66 oyla güçlü destek veren Erzincan'da AKP, iki milletvekili çıkarmıştı. CHP'nin yüzde 25,5 oyla ikinci parti olduğu kentte, bunu yüzde 18'le MHP izlemişti.

Seçime sayılı günler kala, Erzincan da iyiden iyiye seçim havasına girmiş durumda.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, kentten izlenimlerini aktardığı yazısında "Seçimin nabzı ise siyasi partilerin mitinglerini yaptığı, stantlarının yer aldığı, seçim şarkılarının birbirine karıştığı Cumhuriyet Meydanı'nda atıyor" dedi, şunları kaydetti:

'(...) Erzincan'da, parti ayrımı olmaksızın, hemen herkesin dilinde Sarıgül var. AKP'lisi de MHP'lisi de Sarıgül'ün Meclis'e gideceğine neredeyse garanti gözüyle bakıyor. Konuştuğumuz seçmenler, Erzincan yerel siyasetinden uzun süredir uzak kalmasına rağmen, bu kadar destek görmesini, 1999-2014 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetlerine bağlıyor. 'Elini Erzincan'ın üzerinden hiç çekmediğini' anlatıyorlar. İkinci neden olarak ise aday olduktan yaptığı seçim çalışmasıyla, kentin hareketlenmesi, 'herkese dokunabilmesi' gösteriliyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda sohbet ettiğimiz yurttaşların anlattığı da bunu doğruluyor:

'Otlukbeli ilçemiz var. Orada camilerin önünde hep Şişli Belediyesi'nin bankı vardır. Bazı belediyeler vidanjör gönderdi. Bazı belediyelere eski kamyonlarını göndererek destek oldu. Elinden gelen her yardımı gönderdi, o yüzden sevilir buralarda.'

Yerel Gazeteci Zeki Demirbaş da trafik kazasında hayatını kaybeden Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'ndan bu yana Erzincan'da insanlara Sarıgül gibi dokunan başka bir isim olmadığı kanısında:

'Sabah çıkıyor eşofmanlarla, vatandaşlarla oturuyor, onlarla çay içiyor. Buralar mutaassıp yerler. O kızlar, o kadınlar nasıl sarılıyorlar, 'Gel güzel kızım, gel evladım, fotoğraf çekelim' diyor. İnsanlara dokunuyor, bu samimi tavrı insanları etkiliyor. Sarıgül belediye başkanıyken Erzincan'a da çok hizmet etmiş, çok yatırım yapmış, atmış denize, bugün meyvelerini topluyor.'

SARIGÜL: CHP TARİHİ YAZILACAKSA SARIGÜL OLMADAN YAZILAMIYOR ZATEN

Mustafa Sarıgül'le, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi sonrasında konuşma fırsatı buluyoruz. TDP Genel Başkanlığı görevini de yürüten Sarıgül'e, 'Kendinizi evinizde hissediyor musunuz?' sorusunu yönelttiğimizde, önce siyasi hayatının özetini geçiyor:

'Ben CHP gençlik kolu başkanı, ilçe başkanı, il başkan yardımcısıydım. SHP kurucusu, milletvekilliği, Meclis Divan üyeliği yaptım. 2014'de CHP'den büyükşehir belediye başkanı adayı oldum yüzde 40 oy aldım. Genel Başkan adayı oldum, 40 oyla kaybettim. Ben tabii ki evimdeyim. CHP tarihi yazılacaksa Sarıgül olmadan o tarih yazılamıyor zaten.'

'99 BİN KİŞİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM'

Peki yıllar sonra aday olarak Erzincan'a dönmesi hemşerileri tarafından nasıl karşılandı?

Adaylığının açıklanmasının hemen ardından sahaya çıktığını belirtip, çalışmalarını arka arkaya sıralıyor:

'Parti farkı gözetmeden hemşerilerimin yüzde 99' u bizi bağrına bastı. Oy verir, vermez, bilemem ama şu ana kadar Erzincan'da sevgi dışında bir şeyle karşılaşmadım. Kampanyamızda sevgi kazanacak, Erzincan, Türkiye kazanacak. Büyük ilgi görüyorum. O ilginin sorumluluğu benim için son derece ağır. Adaylığım açıklandığım andan itibaren aksiyon aldım, 29 gündür buradayım, her gün 5 bin 500 yurttaşımızla buluştum, 99 bin yurttaşımızla birebir görüştüm, fotoğraf çektirdim.'

'VEFASIZ İNSAN TAŞ OLUR'

Sarıgül, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığını, geçmişte Bülent Ecevit'i iktidara taşıyan DSP'nin Cumhur İttifakı içinde yer almasını doğru bulmuyor:

'Adaylığı açıklandığı andan itibaren, Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme taşıyacak olan, ülkeyi rayına oturtacak, laik demokratik cumhuriyeti koruyacak kişi olarak arkadaşlarımın yüzde 98'inin kararıyla, Kılıçdaroğlu'na destek olma kararı aldık. Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebimiz olamaz. Şu anda Kılıçdaroğlu'na talep açma zamanı değil, destek verme zamanı. Vefalı olmak lazım, vefasız insan taş olur.

Sayın Rahşan Ecevit biliyorsunuz, Rahmetli Bülent Ecevit'in şapkasını Kılıçdaroğlu'na emanet etti. Şapkasını emanet ederken, 'Adresimiz Kılıçdaroğlu'dur' dedi.'

Hedefinin 'tek adam rejimi yerine ortak aklın egemen olacağı demokratik parlamenter sisteme geçilmesine katkı sağlamak olduğunu' belirtirken, 'Hanımefendi bu hedefe şu anda 190 saatimiz; 11 bin 150 dakikamız kaldı' diye hesap çıkarıyor.

Gruptaki hemen herkesin Sarıgül'le bir anısı var. Kimisi İstanbul'da kendisini yalnız bırakmadığını, her sıkıştığında yardım ettiğini, kimisi cenazesini iki arabayla memlekete gönderdiğini, kimisi camilerinin önündeki Şişli Belediyesi yazan banklarda oturduğunu söylüyor. (...)