Selda Bağcan'dan Muharrem İnce'ye çağrı

Sanatçı Selda Bağcan, Muharrem İnce'ye seslendi: "Seçimin birinci turda bitmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum."  

Selda Bağcan'dan Muharrem İnce'ye çağrı

Sanatçı Selda Bağcan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye çağrıda bulunarak, "Seçimin birinci turda bitmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum" dedi.

Instagram ve Twitter hesabından paylaşım yapan Bağcan, Muharrem İnce ile eski hukuku olduğunu vurgulayarak, "Sayın MUHARREM iNCE eski hukukumuza dayanarak iki fizikçi olmanın dayanılmaz ağırlığı ile seçimin birinci turda bitmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Sanatçının çağrısına çok sayıda beğeni geldi. 

Selda Bağcan'dan Muharrem İnce'ye çağrı - Resim : 1

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