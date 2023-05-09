Akşener: Bir anket şirketi yöneticisi, Bilge Yılmaz'ı arayıp istifa etmesi gerektiğini söylemiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs akşamı inşallah kesinlikle inanıyorum, kazanacağız. İYİ Parti tahmininizin ötesinde bir milletvekili sayısıyla Meclis'te olacak." dedi.

Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Akşener, altılı masadan kalkmasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Benim teklifim kayda değer bulunmadı. Fakat sonra bir düşünme süreci... Müzakere böyle bir şey zaten. Ben gittim partide arkadaşlarla bir araya geldik. Görüştük. Bilerek her kelimesini kendi yazdığım bir sert konuşma yaptım çünkü Türkiye'de siyaset şöyle algılandı hep 'tavşana kaç tazıya tut' şeklinde. 'Acaba Meral Akşener'in kendine bir talebi mi, ekstra bir şey mi var? İşte onunla mı anlaştı, bununla mı bilmem ne oldu. Daha cesaret edemez geri döner. Yani hele bir duralım' gibi. Ben o zaman demiştim 'Ben yerimde duruyorum, masa gitti'. Dolayısıyla çok sert, doğrudur, çok sert ve her kelimesini kendim yazdığım bir konuşma yaptım. Sonra bu işin ciddiyeti anlaşıldı. Bu sefer 'Buyur kardeşim ne yapacağız?' dendi. Bu da müzakere."

BİLGE YILMAZ BEY'İ ARAMIŞ, İSTİFA ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

"Anket şirketlerden birinin üst düzey yöneticisi Bilge Yılmaz Bey'i arayarak istifa etmesi gerektiğini söyledi." ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti:

"Söz konusu kişi, benim yaptığımın yanlış olduğunu söylemiş. Bilge Bey Türkiye'ye borç ödüyor. Bu ülkede hep devlet okulunda okumuş. Sınav kazanarak burslar devletten okumuş. Onun için de kendine bir şey istemediği için. Benim 3 ile 6 Mart arasında en fazla ders aldığım bu. Benim anket sonuçlarıyla ilgili şikayetim yok."