Akşener: Bir anket şirketi yöneticisi, Bilge Yılmaz'ı arayıp istifa etmesi gerektiğini söylemiş

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, İYİ Parti'nin Hazine ve Maliye Bakanı adayı Bilge Yılmaz'a, bir anket şirketi yönetici tarafından telefon edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Akşener: Bir anket şirketi yöneticisi, Bilge Yılmaz'ı arayıp istifa etmesi gerektiğini söylemiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs akşamı inşallah kesinlikle inanıyorum, kazanacağız. İYİ Parti tahmininizin ötesinde bir milletvekili sayısıyla Meclis'te olacak." dedi.

 Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Akşener, altılı masadan kalkmasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Benim teklifim kayda değer bulunmadı. Fakat sonra bir düşünme süreci... Müzakere böyle bir şey zaten. Ben gittim partide arkadaşlarla bir araya geldik. Görüştük. Bilerek her kelimesini kendi yazdığım bir sert konuşma yaptım çünkü Türkiye'de siyaset şöyle algılandı hep 'tavşana kaç tazıya tut' şeklinde. 'Acaba Meral Akşener'in kendine bir talebi mi, ekstra bir şey mi var? İşte onunla mı anlaştı, bununla mı bilmem ne oldu. Daha cesaret edemez geri döner. Yani hele bir duralım' gibi. Ben o zaman demiştim 'Ben yerimde duruyorum, masa gitti'. Dolayısıyla çok sert, doğrudur, çok sert ve her kelimesini kendim yazdığım bir konuşma yaptım. Sonra bu işin ciddiyeti anlaşıldı. Bu sefer 'Buyur kardeşim ne yapacağız?' dendi. Bu da müzakere."

BİLGE YILMAZ BEY'İ ARAMIŞ, İSTİFA ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

"Anket şirketlerden birinin üst düzey yöneticisi Bilge Yılmaz Bey'i arayarak istifa etmesi gerektiğini söyledi." ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti:

"Söz konusu kişi, benim yaptığımın yanlış olduğunu söylemiş. Bilge Bey Türkiye'ye borç ödüyor. Bu ülkede hep devlet okulunda okumuş. Sınav kazanarak burslar devletten okumuş. Onun için de kendine bir şey istemediği için. Benim 3 ile 6 Mart arasında en fazla ders aldığım bu. Benim anket sonuçlarıyla ilgili şikayetim yok."

Etiketler
Meral Akşener altılı masa Bilge Yılmaz
Son Güncelleme:
AKP'li Dağ, Erzurum'daki saldırıyla ilgili iki soruya yanıt verdi: İmamoğlu'nu arayan oldu mu? AKP'li Dağ, Erzurum'daki saldırıyla ilgili iki soruya yanıt verdi: İmamoğlu'nu arayan oldu mu?
Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor
İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
Herkesin kafası karıştı! Ezgi Mola apar topar evlendi... İşte ilk fotoğraflar Herkesin kafası karıştı! Ezgi Mola apar topar evlendi... İşte ilk fotoğraflar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var 2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var
İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı!
Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi Shakira ihaneti çabuk unuttu