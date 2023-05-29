Millet İttifakı’nın geleceği belirsiz: CHP'de 'kurultay' söylentileri başladı; İyi Parti yerel seçim kararını masaya yatıracak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda kaybedilmesinin ardından CHP’de kurultay iddiaları dillendirilmeye başlandı. İYİ Parti’nin de 2024 yerel seçimlerinde Millet İttifakı çatısı altında hareket edip etmeyeceği belirsiz bir hal aldı. İYİ Parti Divanı, yarın Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında süreci masaya yatıracak. Kararın gelişmelere göre şekillenmesi bekleniyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından, 6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı’nda yeni hesaplar yapılmaya başlandı. CHP’de seçim gecesi bazı MYK üyelerinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunduğu ancak Kılıçdaroğlu’nun bu istifa taleplerini kabul etmediği öğrenildi.

İMAMOĞLU BU AKŞAM DAHA NET MESAJLAR VERECEK

Seçim gecesi “Mücadeleye devam edeceğim. Buradayız” diyen Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere kadar Genel Başkanlık koltuğunda kalma hedefinde olduğu konuşulsa da, parti tabanında yakın zamanda “kurultay” çağrılarının dile getirileceği konuşuluyor. Bu sabah sosyal medya hesabından yayınladığı video ile “Değişim” mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu akşam İstanbul’un Fethi’nin 570’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinlikte daha net mesajlar vermesi bekleniyor.

AKŞENER, PARTİSİNİN DİVAN TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK

Bu arada İyi Parti’de de Meral Akşener’in seçim gecesi verdiği mesajlar konuşuluyor. Akşener’in “Sözlerimizin arkasında hiçbir gücün, şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik. Bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık ve bedel ödedik” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili tartışmalara gönderme yaptığı iddia ediliyor. İyi Parti’nin bu koşullarda yoluna Millet İttifakı ile devam edip etmeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtilirken, Genel Başkan Meral Akşener de yarın partisinin Divan toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantıda da partililerle Millet İttifakı’na yönelik değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

İTTİFAKLAR SEÇİMİN SONLANMASIYLA TEKNİK OLARAK SONLANIR

Bu arada partinin bazı üst düzey yetkilileri, ittifakların seçimler öncesinde yapılarak seçimin sonlanmasıyla da teknik olarak sonlandığına dikkat çekerek, “Dolayısıyla şu an için bir ittifak söz konusu değil, yerel seçimler için yeni bir ittifak kurulacaksa da bu yeniden oturulup konuşulur” değerlendirmesinde bulunuyor. Öte yandan Haziran ayında İyi Parti’nin Olağan Kurultayı’nın yapılacağını ve partinin karar organlarında da değişime gidilebileceğini hatırlatan partili yetkililer, “Akşener, ittifakla ilgili kararları yeni kadrolarla almak isteyecektir” vurgusunu da yapıyor.