Devlet Bahçeli'ye çok sert HÜDA PAR eleştirisi: "Onlara hoşgörüyle bakması, kendi tutarsızlığıdır"

Türkiye Kamu-Sen eski Genel Başkanı Resul Akay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, HÜDA PAR’ı savunmasını eleştirdi. Akay, "Bahçeli’nin HÜDA PAR’a engin hoşgörü göstermesi anlaşılabilir değil” dedi.

2000’de yapılan operasyonların ardından Diyarbakır’da başlayan Hizbullah ana davasına, katledilen din görevlisi ve öğretmen gibi sivil memurlar adına müdahil olan eski Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay, “Hizbullah, tarihin kaydettiği vahşi terör örgütlerinden birisi” dedi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'a konuşan Akay, “Biz o dönemde hem PKK’nin hem de Hizbullah’ın öldürdüğü sivil kamu görevlileri adına hem İmralı’daki davaya hem de Hizbullah davasına müdahil olarak katıldık, duruşmaları izledik. Hizbullah kendilerine hizmet etmeyen, kendileri gibi düşünmeyen, kendilerine ayak bağı olan din görevlilerini, öğretmenleri öldürdü. Teröre karşı toplumsal bir refleksi ortaya koyabilmek için iki davaya da müdahil olmuştuk” dedi.

“BÖYLE ÇELİŞKİ OLMAZ”

Hizbullah’ın tüzüğüne de işaret eden Akay, MHP lideri Bahçeli’yi eleştirerek “Bahçeli’nin tutarsızlığı şu: Hiçbir fikir, görüş beyanına müsamaha göstermeyen Bahçeli’nin, HÜDA PAR’a bu şekilde geniş, engin bir hoşgörü göstermesi anlaşılabilir gibi değil. Toleranslı bir lider olsa ve herkese gösterse... Herkesi terörist diye suçluyorsun. Adamlar tüzüğüne her şeyi yazmış. Bahçeli’nin onlara hoşgörüyle bakması, kendi tutarsızlığıdır. Bu kadar çelişki olamaz” ifadelerini kullandı.