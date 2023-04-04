Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da 'Millet Buluşması' yapacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da Millet Buluşması yapacak.

İmamoğlu, dün öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda öğle saatlerinde Trabzon’da olacağını duyurmuştu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın (4 Nisan Salı) Trabzon’dayız. Saat 13.30’da Atatürk Meydanı’ndaki Millet Buluşmamıza tüm Trabzonlu hemşehrilerimi davet ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem