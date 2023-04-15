MHP, Aydın'da bir ilkokula pankart astı

MHP Aydın İl Başkanlığı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na seçimlere ilişkin propaganda amaçlı pankart astı. Veliler ve öğretmenler pankart asılmasına tepki gösterdi.

MHP, Aydın'da bir ilkokula pankart astı

Ordu’dan milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kentteki bir okulda propaganda yapması tepki çekerken, MHP'nin de Aydın'daki bir okula pankart astığı ortaya çıktı.

MHP Aydın İl Başkanlığı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda düzenlediği iftar yemeği öncesinde, okulun kapısına 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin propaganda amaçlı pankart astı.

Gazete Aydın'ın aktardığı habere göre, pankartta 'Bereket Sofrasında Gönül Birliği' yazılı MHP logosu yer aldı.

Söz konusu pankarta velilerden ve öğretmenlerden tepki geldi.

Bazı veliler, konuyla ilgili okul yönetimine tepkilerini okul yönetimine bildirerek, kamu kurumu olan okul binalarının siyasi propaganda amaçlı kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

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