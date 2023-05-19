Kütahya'da seçim çalışması yapan CHP'li kadınlara saldırı: 2 kadın yaralandı

Kütahya Fatih Mahallesi’nde bulunan Pazar yerinde ikinci tura kalan ve 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim çalışması yapan CHP Kadın Kolları üyelerine pazarcı oldukları öne sürülen bir grup saldırdı.

Saldırgan grup CHP heyetinin broşürleri yırtıp aralarında 70 yaşında kadınların da bulunduğu heyete saldırdı. Söz konusu saldırıda iki kişi yaralandı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, saldırıda yaralanan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kasap, “Kadın kollarımız pazar yerinde seçim çalışması yürütüyordu. Pazarcı olduğu öne sürülen iki kişi üyelerimize broşürleri dağıtmaması gerektiğini söyleyerek sert ithamlarda bulunmuş. Daha sonra standa saldırmışlar. İki kadın üyemizi de darp etmişler. Saldırıya uğrayan kadınlardan biri 70 yaşında” ifadelerini kullandı.