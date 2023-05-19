Yurt dışında ikinci tur için oy verme işlemi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurtdışında oy verme işlemi yarın başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs tarihlerinde yurt dışı temsilciliklerde oy verebilecek.

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Yurt dışında ikinci tur için oy verme işlemi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulun (YSK) tarafından 28 Mayıs'taki seçim için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın başlayacak, 24 Mayıs'a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışında yaşayan seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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