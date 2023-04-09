Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyası videosunu yayınlayarak "Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi. 

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının yeni videosunu yayınladı. 

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" notuyla paylaştığı videosunda "Aile destekleri sigortası gelecek. Her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi. 

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