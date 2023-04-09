Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının yeni videosunu yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" notuyla paylaştığı videosunda "Aile destekleri sigortası gelecek. Her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.