5. kez AKP'den adaylık başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses yine aday olamadı

AKP'ye dört kez milletvekili adaylık başvurusu yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs seçimleri öncesi 5. kez AKP'nin aday listesinde yer almadı.

5. kez AKP'den adaylık başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses yine aday olamadı

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AKP Milletvekili aday listesi belli oldu.

AKP milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer alırken İbrahim Tatlıses aday listelerinde yer almadı.

AKP Şanlıurfa listesinde yer alan isimler arasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Şanlıurfa milletvekili Abdülkadir Emin Önen, Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün danışmanı Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve diğer isimler yer aldı.

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