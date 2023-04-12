Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ""Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. Sana söz 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasına yönelik videolarını yayınlamayı sürdürüyor. 

Daha önce Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasının kaldırılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, yeni videosu ile de sözünü yineledi.  Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" dedi 

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