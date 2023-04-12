CHP'li Nazlıaka: Özlem Zengin’le 23 dakika telefonda konuştuk, nasıl yalnızlaştırıldığını gördüm

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 6284 sayılı yasanın kaldırılmasını isteyen Yeniden Refah Partisi’ne tepki gösterdiği için partisinde hedef haline gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i telefonla aradığını açıkladı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Nazlıaka, “23 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptık. Onun da partisi içerisinde nasıl yalnızlaştırıldığını, nasıl linç edildiğini de gördüm” dedi.

Milletvekili adayı olduktan sonra adaylıktan vazgeçen Nazlıaka, bu süreci de değerlendirdi. Kabinede yarışmak istediğini kaydeden Nazlıaka, adaylıktan çekilme kararını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra verdiğini belirtti.

Nazlıaka, kadın aday sayısının az olduğuna yönelik eleştirilerle ilgili de, “CHP listesinde şu anda seçilebilir yerde 29 kadın milletvekili var. Mevcut durumda 16 kadın milletvekili var. Dolayısıyla ikiden iki katından fazla kadın milletvekilini meclise sokacağız” dedi.