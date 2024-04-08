Kılıçdaroğlu’ndan “Hatay” çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu Hatay seçimiyle ilgili tartışmalara işaret etti. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Adalete sahip çıkın ki devlet yaşasın" dedi.

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Kılıçdaroğlu’ndan “Hatay” çıkışı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin seçimin yenilenmesi talebinde bulunduğu Hatay’a ilişkin açıklama yaptı.

Hatay İl Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermişti.

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Kılıçdaroğlu X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür.” Polis ve zabıtalarımıza sandık başkanlığı yaptırdınız, aklı öldürdünüz! İki aday arasındaki oy farkından daha fazla sayıda, hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın isimleriyle oy kullandınız, ahlakı öldürdünüz! Sizi uyarıyorum hakimlerden ve adalet kurumundan ellerinizi çekin! Adaleti öldürürseniz DEVLET ÖLÜR. Bugün, koca bir şehrin Hatay’ın iradesi üzerine karar verecek hâkimlerden, Türkiye’nin beklentisi: Hukuka sahip çıkın, Demokrasiye sahip çıkın, • Adalete sahip çıkın, Sahip çıkın ki DEVLET YAŞASIN."

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