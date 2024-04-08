DEM Partililer belediyeye zılgıtlarla girdi

DEM Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük yanındaklerle birlikte belediyeye geldi. Küçük yaptığı konuşmada "Bir söz daha veriyoruz, önümüzdeki 5 yıl bir daha iradenizi gasp edemeyecekler" dedi.

Son Güncelleme:
><

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

Küçük, beraberindeki DEM Parti’den seçilen ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partiliyle birlikte Dağkapı Meydanı’na toplanıp, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasına yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi önünde açıklamada yapan Küçük, bu sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Vali Ali İhsan Su’nun belediyede yaptığı Meclis toplantısına tepki gösterdi.

Mazbatanın bugün alınacağı bilinmesine rağmen yapılan meclis toplantısıyla ilgili hukuki süreç başlatacakların söyleyen Küçük, kayyımların yaptığı tüm usulsüzlükleri ifşa edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

''2016 yılında kayyım atandığında Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, hukuksuz bir şekilde cezaevine konuldu. Bugün her ikisi de maalesef aramızda değiller. 2019’da kayyımlar atandığında Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen mazbatalarını aldılar ama ikisi de şu an cezaevinde konuldu. İradelerine darbe yapılan tüm eşbaşkanlarımıza selam gönderiyoruz. Bu mücadele bitmeyecek. Değerli Diyarbakır halkı, sizler de biliyorsunuz, bu sabah saat 11.00’de İl Seçim Kurulu’nda mazbatamızı alacağımızın bilgisine rağmen, burada bu kayyımcı anlayış, darbeci anlayış, halk iradesini görmek istemeyen darbeci anlayış, halen bir meclis toplantısı yaptı. Elbette devlet yapısında ve yargı önünde bunun hesabı soracağız. Buradan Diyarbakır halkına söz veriyoruz yaptıkları hiçbir şey yanlarına kalmayacak. Söz veriyoruz onların yaptıklarını ifşa edeceğiz ve yargının önüne taşıyacağız.

''BURASI HALKIN, TOPLUMUN BELEDİYESİ OLACAK''

Kendimizi de kentimizi de demokratik çoğulcu, katılımcı, tüm Diyarbakır halkıyla, tüm gençlerle, kadınlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla yöneteceğiz dedik. İşte buradayız ve hep birlikte yönetmek irademiz tamdır. Bu yolda bize destek olan DEM Parti’yi Diyarbakır’da birinci parti seçen bütün halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Buradan bir söz daha veriyoruz, önümüzdeki 5 yıl bir daha iradenizi gasp edemeyecekler. Önümüzdeki 5 yıl burası halkın, toplumun belediyesi olacak. Belediyenin kapısı her zaman sizlere açık olacak.''

MECLİS TOPLANTI SALONUNU SÜPERGEYLE TEMİZLEDİLER

Küçük, açıklamasının ardından beraberindekilerle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Toplantı Salonu’na geçti. Kısa bir süre önce kayyım yönetimin yaptığı toplantı salonu ve masalar temizlendi. Partililerden biri süpürgeyle yerleri temizlerken, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun'un ise masayı temizlemesi dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Hilvan'da oy pusulalarını yakanlar tutuklandı, aralarında AKP'li adayın akrabaları da var Hilvan'da oy pusulalarını yakanlar tutuklandı, aralarında AKP'li adayın akrabaları da var
AKP'den 22 il için rapor hazırlığı; Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı
Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih
Bakımı kolay 11 iç mekan bitkisi, Yeni trend birçok evde yer almaya başladı Bakımı kolay 11 iç mekan bitkisi, Yeni trend birçok evde yer almaya başladı
ÇOK OKUNANLAR
Sabah gazetesi Erdoğan'ı terk etti Yandaş basında şok manşet...
Mehmet Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı: Tanınmış gazeteci apar topar gönderildi! Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı
AKP'den 22 il için rapor hazırlığı; Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı
AKP'li Metiner'den geri vites: Önce sövdü sonra da özür diledi Önce sövdü sonra da özür diledi
Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu