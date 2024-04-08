Hilvan'da oy pusulalarını yakanlar tutuklandı, aralarında AKP'li adayın akrabaları da var

31 Mart'ta Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy pusulaların yakılması ve sandık görevlilerine saldırılması ile ilgili Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken aralarında AKP seçim kurulu üyesinin de bulunduğu yedi kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MA'nın aktardığına göre tutuklananlar arasından AKP’nin adayı Aslan Ali Bayık'ın yeğeni ve birinci sıra Belediye Meclis üyesi adayı Sabri İzol ile yeğenleri Necip Bayık, Bedir Bayık ve Mahmut Bayık da bulunuyor.

Tutuklanan isimlerin Siverek 2 Nolu Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

BARODAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Urfa Barosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri sonrası oy sayım ve döküm işlemleri tamamlandıktan sonra Hilvan’da bulunan Gençlik Merkezinin adaylardan birinin bazı yakınları tarafından basılması ve oy torbalarının yakılması nedeniyle; Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alınmıştır. Hilvan Sulh Ceza Mahkemesi’nce aralarında AKP seçim kurulu üyesinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır. Şanlıurfa Barosu olarak hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

NE OLMUŞTU?

31 Mart akşamı Gençlik Merkezi'nde bulunan 1119 ve 1120 Nolu sandıklara ait oy pusulaları, 50 kişilik bir grup tarafından yakılmıştı. Olaya dair kamera kayıtları da ortaya çıkmıştı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 521 oy farkıyla kazanması sonrası AK Partililerden sonuca itiraz gelmişti. İlçe Seçim Kurulu, söz konusu pusula yakma görüntülerini gerekçe göstererek, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. DEM Parti’nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz ise reddedilmişti. DEM Parti, bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. YSK, itirazı reddederek, 2 Haziran'da seçimlerin yenilenmesi yönünde karar verdi.