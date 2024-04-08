'Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi' iddiasına resen soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın paylaşımıyla başlayan, AKP'li eski yönetim ve CHP'li yeni belediye başkanı Alper Yeğin arasında polemiğe neden olan "Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi" tartışması "resen" adliyelik oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası paylaşımı üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, X (Twitter) hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu, bahse konu makam katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

İnceleme yapan savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesini içeren 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, "AKP’nin kaybetmesi boşuna değil. Alper Yeğin’i tebrik etmek için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Sancaktepe Belediyesi’nin başkanlık katı 6.000 m2, burada bir sürü dinlenme odası var, jakuzi (lüks banyo), yemek odası, 200 m2 mutfak var" ifadelerini kullanmıştı.

Bu bilgileri eski başkan Şeyma Döğücü, "iftira" olarak niteleyip başkanlık makamından canlı yayın açılmasını istemişti.

Bir önceki belediye başkanı İsmail Erdem ise 2017 yılında yapılan katta, 'başkanlık makamı, toplantı-yönetim odası, halkla ilişkiler odası, misafir bekleme salonu, özel kalem odası, başkanlık danışman birim odaları, mescid ve 20 metrekare mutfak olduğunu açıklamıştı.

CHP'li yeni belediye başkanı Alper Yeğin ise şatafatlı başkanlık katıyla ilgili bilgiyi doğruladı ancak bir önceki başkan İsmail Erdem döneminde tasarlandığını belirterek, "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" demişti.