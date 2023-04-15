Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek: İşte masadaki araştırma

Saadet Partisi kurmayları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tabanlarının ne kadar destek gösterdiğine ilişkin bir araştırma yaptıklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek: İşte masadaki araştırma

Saadet Partisi kurmayları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili parti tabanında bir araştırma yaptırdıklarını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, tabanın Kılıçdaroğlu’na desteğini ölçtüklerini aktaran Saadet Partisi kurmayları, “Kemal Bey’e tabanda başta yüzde 40’lık bir destek vardı. Şimdi bu oran yüzde 90’a çıktı” bilgisini paylaştı.

GRUP KURMA İHTİMALİ

Öte yandan, toplamda 71 adayı olan 4 parti, Meclis’te grup kurma ihtimalini de düşünüyor. “Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin seçimlerden alınacak sonuca göre Meclis’te bir araya gelerek bir grup kurabileceği” ileri sürülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı CHP Saadet Partisi Seçim 2023
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan seçmene "Sandık güvenliği" çağrısı: Türkiye Gönüllüleri'ne kaydolun Kılıçdaroğlu'ndan seçmene "Sandık güvenliği" çağrısı
Akşener: Kürt’sün eşitsin PKK’lısın, ben bunu reddediyorum; hepimizin nüfus cüzdanı eşittir Akşener: Kürt’sün eşitsin PKK’lısın, ben bunu reddediyorum; hepimizin nüfus cüzdanı eşittir
TRT1 iddialı diziyi bitiriyor.. Yeni sezonda artık ekranda göremeyeceksiniz.. TRT1 iddialı diziyi bitiriyor.. Yeni sezonda artık ekranda göremeyeceksiniz..
Sopalı, hileli, darbeli… Seçimlerimiz Sopalı, hileli, darbeli… Seçimlerimiz
Kılıçdaroğlu'ndan Tarkan ve Sertap Erener'li tiktok paylaşımı: Güzel günler görmeye çok az kaldı Kılıçdaroğlu'ndan Tarkan ve Sertap Erener'li tiktok paylaşımı: Güzel günler görmeye çok az kaldı
Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları.. Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları..
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! Seçimde Muharrem İnce faktörü!
ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz! ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu
Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp! Bayram ikramiyesinde dev kayıp!
Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek: İşte masadaki araştırma Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek
Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor.. Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor..