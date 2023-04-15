Kılıçdaroğlu'ndan Tarkan ve Sertap Erener'li tiktok paylaşımı: Güzel günler görmeye çok az kaldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu akşam TikTok hesabından yayınladığı videoda "Arkadaşlar şöyle bir baksak mı 14 Mayıs'tan sonra Türkiye, nasıl da güzel olacak..."dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Tarkan ve Sertap Erener'li tiktok paylaşımı: Güzel günler görmeye çok az kaldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından video yayınladı. Kılıçdaroğlu, 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünde sahneye çıkan Tarkan ile 2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Sertap Erener'in görüntülerinin yer aldığı videoyu, "Güzel günler görmeye çok az kaldı, her şey söz verdiğimiz gibi olacak!" ifadeleriyle paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu akşam TikTok hesabından bir video yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok videosunda şunları söyledi: "Arkadaşlar şöyle bir baksak mı 14 Mayıs'tan sonra Türkiye, nasıl da güzel olacak..."

@kemalkilicdaroglu Merak etmeyin gençler, ilk aracınız ÖTV’siz olacak! #sanasöz #seçim2023 #gençler #ötv #araç ♬ orijinal ses - Kemal Kılıçdaroğlu

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