Müebbet hapsi istenen Demirtaş: Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!

Kobani davasında müebbet hapsi istenen Selahattin Demirtaş, "Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutușturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs’ta yırtıp çöpe atacağız." dedi.

Müebbet hapsi istenen Demirtaş: Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani Davası'nda savcılığın mütalaasına ilişkin açıklamada bulundu. 

Kobani davasında mütalaa açıklandı: Demirtaş ve Yüksekdağ'ın dahil olduğu 36 sanığa müebbet hapis istemiKobani davasında mütalaa açıklandı: Demirtaş ve Yüksekdağ'ın dahil olduğu 36 sanığa müebbet hapis istemiGüncel

 Savcılık bugün açıkladığı mütalaada Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dahil olduğu 36 sanık hakkında müebbet hapis talebinde bulunmuştu. 

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutușturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs’ta yırtıp çöpe atacağız. Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!" dedi. 

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