HDP'den Meral Danış Beştaş açıklaması: Tedavisi yoğun bakımda sürmektedir

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Erzurum’da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın sağlık durumuna ilişkin, “Belinde kırık tespit edilen Beştaş bu sabah ameliyata alınmıştır. Başarılı bir ameliyat geçiren Beştaş’ın tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Diğer iki arkadaşımızın sağlık durumu ise iyidir” açıklamasında bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün akşam saatlerinde Yeşil Sol Parti’den aday olduğu Erzurum’da trafik kazası geçirdi. Danış Beştaş ve araçta yer alan iki kişi yaralandı. Beştaş ve beraberindeki iki kişi Karayazı ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Beştaş’ın sağlık durumuna ilişkin HDP MYK, yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Danış Beştaş’ın Ankara’ya sevk edildiği, başarılı bir ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

HDP MYK’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere Erzurum’un Karayazı ilçesinde seçim çalışması yürüten Grup Başkanvekilimiz ve milletvekili adayımız Meral Danış Beştaş ile kendisine eşlik eden il yöneticilerimiz ve aracı kullanan arkadaşımız dün akşam geçirdikleri trafik kazasında yaralanmıştır. Önce Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Erzurum’a sevk edilen Beştaş, sabaha karşı Ankara İbni Sina Hastanesine sevk edilmiştir. Belinde kırık tespit edilen Beştaş bu sabah ameliyata alınmıştır. Başarılı bir ameliyat geçiren Beştaş’ın tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Diğer iki arkadaşımızın sağlık durumu ise iyidir.

Kaza anından itibaren arayıp soran ve duyarlılık gösteren halkımıza, partililerimize ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Beştaş’ın halkımızdan ve mücadelemizden aldığı güçle en kısa sürede sağlığına kavuşarak siyasi çalışmalarına döneceğine inancımız tamdır.”