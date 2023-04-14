Kobani davasında mütalaa açıklandı: Demirtaş ve Yüksekdağ'ın dahil olduğu 36 sanığa müebbet hapis istemi

IŞİD'in Kobani’ye yönelik saldırılarına karşı, 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen eylemler gerekçe gösterilerek Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş dahil 17'si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Gazeteci Altan Sancar'ın haberine göre, savcılık mütalaanın sonuç kısmında yargılanan isimlerin ‘Türk Ceza Kanunu (TCK) 302’ ile ’37’nci madde’ ve ‘Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 5\1 kapsamında müşteki\birlikte fail sıfatıyla’ cezalandırılmasını istedi. Savcılık ayrıca ceza oranının ortaya çıkan zarar hesaplanarak belirlenmesini istedi. Böylece savcılık aralarında Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da olduğu HDP’liler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mütalaada ayrıca tutuksuz yargılanan Ayhan Bilgen, Bircan Yorulmaz, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Gülfer Akkaya, Gülser Yıldırım, İbrahim Binici, Mesut Bağcık, Pervin Oduncu, Nezir Çakan, Sırrı Süreyya Önder ve Sibel Akdeniz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını ve tutuklu siyasetçilerin tamamımın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mütalaada demans hastası olan ve tahliye edilen Aysel Tuğluk ile Ahmet Türk’ün sağlık sorunları gerekçesiyle tutuksuz hallerinin devamı talep edildi.