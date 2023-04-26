Kılıçdaroğlu: Yüksek Seçim Kurulu ve Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de soruları yanıtladı.

14 Mayıs seçimine günler kala programlarını hızlandıran Kılıçdaroğlu'nun sesinin kısık olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği konusuna değinerek YSK ve Anadolu Ajansı'na güvenmediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Tam bir buçuk yıldır seçim güvenliğine çalışıyoruz. Bir Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek. Biz Anadolu Ajansı'na da güvenmiyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor. Barolar her okula bir avukat görevlendirdiler. Herhangi bir durumda müdahil olacaklar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz de milletin bir parçasıyız. Ben duyar duymaz bir tweet ile geçmiş olsun diledim. Bir görüşmem olmadı.

Vaatlerin daha dikkatle dinlediğini görüyorum.

Liderle doğal olarak kendi tabanlarının sesini dinlemek zorundalardır. Doğrusunu isterseniz iktidarda olan bir partinin topluma olan mesajlarının daha sıcak daha kucaklayıcı olmasını isterdim.

"YSK'YA GÜVENMİYORUZ"

Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım. Amacımız ülkeye hizmet etmekse iyilikte yarışmalıyız. En son Kıbrıs'a atanan büyükelçi iktidar partisinin propagandasını yapıyor. O memur kanuna tabii. Devlet adına görev yapar. Beni temelde üzen nokta ise iktidardaki siyasi partinin devletmiş olması.

Orduyu Türkiye'nin güvenliğini temsil eder. Ordu günlük sıcak siyasetin tümüyle dışındadır. Şu anda her alan siyaset bulaştı.

Tam bir buçuk yıldır seçim güvenliğine çalışıyoruz. Bir Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek. Biz Anadolu Ajansı'na da güvenmiyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor. Barolar her okula bir avukat görevlendirdiler. Herhangi bir durumda müdahil olacaklar.

200 bin sandıkta yüzde 90'ın üzerinde görevlimiz var.

HAYAT PAHALILIĞI

Siyasal iktidar kendi çiftçisiyle rekabet ediyor. Bu çerçevede baktığınız zaman fiyatlar doğal olarak yükseliyor. Vatandaş soğan alamaz hale geldi. Gerçekten halkın partisi olma konusunda mesafe alıyoruz. 4,5 milyon hane sosyal yardım alıyor. Bu 20 milyon kişi demektir. Bu Türkiye'de ciddi sorun var demektir. Türkiye için asıl sorun budur. Kendi halkını 20 milyonluk bir kitleyi açlığa mahkum eden düzeni değiştirmemiz lazım.

"537 MİLYAR DOLARI KİME ÖDEDİNİZ?"

Uyuşturucu parası geldi arkadan uyuşturucu baronları geldi, Türkiye'de hesaplaştılar. 300 milyar dolar beş yıl içinde Türkiye'ye gelecek ve yatırım yapılacak. Akdeniz havzasını özel bölge ilan edeceğiz. Biz buradan maden rafinerisi de kullanacağız. Çünkü bu bölge Cebelitarık'a, Süveyş'e ve Boğazlara yakın. Anadolu'nun içi boşaltıldı. Biz yeniden Anadolu'yu harekete geçireceğiz. Bunu yürürlüğe koyduktan sonra İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Bizim düşündüklerimizi hayal edemezler. Bunun neresi tefecilik. Tefecilik diyorsanız bunlar tefeci. 21 yılda 537 milyar dolar faiz ödediler. Bu tefecilik değil midir? Nasıl ödediniz? Halkın cebinden ödediniz.

Soyulmasına rağmen Türkiye ayakta. Vatandaş şu soruyu sormalı; 537 milyar dolar kime ödediniz?

Türkiye'ye yatırım yapmayı çok istiyorlar ama adalet olmadığı için gelmiyorlar. Bir de ciddi bir rüşvet çarkı var. Eski bir AKP'li bakan bana anlattı. Büyük bir yatırım yapılacak. "Bizden rüşvet istiyorlar, biz bu parayı ödeyemeyiz" diyorlar ve yatırım yapmıyorlar.

"KİM SÖYLEMİŞ BİLMİYORUM"

Seçim ikinci tura kalmaz. Birinci turda bu iş bitecek. Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini değiştirecek olan gençler biz değiliz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP. Tam tersine güçlendirilmesi lazım .En büyük arzumuz bu. Kim söylemiş bilmiyorum.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı olmasına ilişkin, “İyi ki olmuş diyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

*Son derece memnunum. Kampanyada faydasını görüyorum. Mansur Bey de Ekrem Bey de seviliyorlar zaten. Onlar da çıkıyorlar, onlar da konuşuyorlar. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı olduğunu vurguluyorlar. Memnunuz.

SEÇİM SONUCU TAHMİNİNİ YAPTI

Seçim ikinci tura kalmaz. Birinci turda sonuçlanır. Birinci turda bu iş bitecek. Çünkü ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini belirleyecek olan gençler, biz değiliz. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek, oy kullanacak.

Bu gençler var olan düzenden şikayetçiler. Memnun değiller. Bütün mesele gençlerin sandığa gitmesi ve oy kullanması.

Onları sandığa götürmemiz lazım. Eğer siz sandığa gider, otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirirseniz dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakmış olacaksınız.

"NEBATİ DAHA DÜNKÜ İNSAN"

Savunma sanayii milli bir meseledir, bunun partisi olmaz. Ülkenin çıkarı neyse o olur. Ben Nebati'nin bilmediği kadar bu devletin bilgilerine sahip olan birisiyim. Nebati daha dünkü insan. Devletin ne olduğunu Nebati bilmez.

Savunma sanayii devletin tekelinde olmak zorundadır. Devlet savunma sanayiye hükmetmek zorundadır. Özel sektöre verdiniz, ben çıktım yabancıya satıyorum dedim, ne olacak? Savunma sanayii günlük sıcak politikanın meselesi değildir. Ulusal meseledir, parti meselesi de değildir. Nebati bunları bilir mi, vallahi bilmez; devletin ne olduğunu bilmiyor.

"BÖYLE BİR DEVLET YÖNETİMİ Mİ OLUR?"

15 Mayıs sabahı nasıl bir yük alacağımızın farkındayız... Ekonominin de nasıl bir çıkmaz içinde olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası'nın altınlarında da azalma oldu. Böyle devlet yönetimi olmaz. Bunlarda akıl yok, aklı kaybettiler. İktidarda kalmak için Türkiye'yi, insanımızı, geleceğimizi feda ediyorlar. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? 128 milyar doları sorduk, kime sattın bunu? Merkez Bankası, Merkez Bankası olmaktan çıktı, Saray'ın kasası orası.

"DEVLETİ AHLAKLI YÖNETECEKSİNİZ"

Bir grup ihracatçıyla görüştüm, yakında batacağız dedi. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bir numaraları kararnamemiz israfı önleme konusunda. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Hangi kararları nerelerde hangi tasarrufları yapabiliriz diye. Hangi gerekçeyle aldığımızı açık açık anlatacağız. Halka yalan söylemenin bir alemi yok. Devleti ahlaklı yöneteceksiniz.

Altı ay içinde toplum rahat nefes alır diyorduk ama bir yıllık zamana ihtiyacımız var. Demokratik yollarla biz bunları göndereceğiz. Ondan sonra her kuruşun hesabını topluma veren anlayışı egemen kılacağız.

"GİDECEKLER YA HER TÜRLÜ REZİLLİĞİ YAPIYORLAR"

Cumhuriyet Halk Partisi adına gidiyorlar, sahte broşür bastırıyorlar. İnsan biraz utanır ya. İnsanda biraz ahlak, erdem olur ya. Bizim adımıza sahte broşür bastırıyorlar, sanki biz bunu istiyormuşuz gibi, Allah bunlara akıl fikir versin. Gidecekler ya, her türlü rezilliği yapıyorlar. Üstelik bunu genç çocuklara yaptırıyorlar. Sen bu gence ahlaklı olmayı öğreteceksin, ahlaksız olmayı öğretiyorsun ve bunu yapan AK Parti. Adına bari yakışanı yap. Bunları savcılığa vereceğiz. Bu seçimde demokrasi oylanacak. Bu ülkede demokrasi olsun mu olmasın mı? Mutlaka sandığa gitsinler, oy kullansınlar. Vicdanlarının sesini, Türkiye'yi evlatlarını dinlesinler."