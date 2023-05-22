Kılıçdaroğlu, Vecdet Öz ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.

Adalet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak görüşme saat 15.00'te gerçekleşecek.

ADALET PARTİSİ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI ALMIŞTI

Adalet Partisi Genel İdare Kurulu, 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almıştı.

AP Genel Başkanı Vecdet Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle mevcut iktidardan kurtulmamız elzem. Zira tarafsız kalmak mevcut iktidara dolaylı destek vermektir." ifadelerini kullanmıştı.

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden haberi olmadığını açıklayan Öz, “Haberim olsaydı karşı çıkardım. Ziyareti içime sindiremedim. GİK’teki 50 arkadaşım da içine sindiremedi. Bu ittifak öncelikli olarak iktidara muhalefet etmek için kuruldu” demişti.