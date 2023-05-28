Kılıçdaroğlu halkı sandığa çağırdı: 'Herkes kullandığı oya sahip çıksın'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra kameralar karşısına geçti.

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Kılıçdaroğlu halkı sandığa çağırdı: 'Herkes kullandığı oya sahip çıksın'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarışan Millet İttifakı'nın adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. 

Okul bahçesinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandığa sahip çıksınlar. Bu çok zor bir seçim, her türlü iftira atıldı. Ama ben halkın sağ duyurusuna güveniyorum, mutlaka özgürlük gelecek. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan teşekkürlerimi gönderiyorum."

İLK TURDA DURUM NEYDİ?

Seçimin 14 Mayıs'ta düzenlenen ilk ayağında Erdoğan yüzde 49.52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oranında destek bulmuştu. Hiçbir adayın '50+1' şartını sağlayamaması nedeniyle bugün bir kez daha sandık kuruldu. 

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