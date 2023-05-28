HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, oyunu kullandı: "Sandıktan çıkan her iki tarafa da hayırlı olsun"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkan her iki tarafa da hayırlı olsun." dedi.

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, oyunu kullandı: "Sandıktan çıkan her iki tarafa da hayırlı olsun"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Sabah saatlerinde parti yöneticileriyle birlikte okula gelen Yapıcıoğlu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1250 nolu sandıkta kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “14 Mayıs'ta sandık başına gittik seçimler tamamlandı ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda hiç bir aday yüzde 50'yi aşamadığı için seçim ilk defa ikinci tura kaldı. Hayırlı olsun dilerim kazasız belasız, kavgasız ve gürültüsüz bir şekilde seçimler sonuçlanır milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tam anlamıyla sandığa yansır ve inşallah sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi ortaya çıkar. Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkan her iki tarafa da hayırlı olsun. Milletimizin engin sağduyusu ile memleketimiz için en hayırlı olanı takdir edecektir” dedi.

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