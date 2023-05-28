Kıvanç Tatlıtuğ oyunu Göktürk'te kullandı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk’te Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ’u seven vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi.

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Seçmenler saat 08.00’den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Saat 10.00’da okula gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Görevlilerden oy pusulası ve mührü alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oylarını kullandı.

VATANDAŞLAR KIVANÇ TATLITUĞ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Okulda oy kullanmaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ’u gören hayranları, fotoğraf çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, daha sonra okuldan ayrıldı.

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