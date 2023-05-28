İmamoğu: Yarından itibaren bunlar konuşulacak, peşini bırakmayacağım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci turda oyunu Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

Sandık görevlilerine başarılar dileyen İmamoğlu, devamında seçim sürecinin arzu ettikleri dilde geçmediklerini söyledi.

"Bu dilin karşılığında insanlar umarız helalleşebilirler. Çünkü çok kötü iftiralarla ve ne yazık ki içi yalan dolu çok hususla karşı karşıya kaldık. Bazen 'Ne yapalım, bunlar seçim sathında yapılır' diyorlar. Vallahi benim içimi yakıyor. Bu cümleyi asla kabul etmiyorum" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Seçim sathı toplumun aynasıdır, insanların özünü ortaya çıkarır. Ben şu anda nasıl davranıyorsam, insanlara 'oylarınız hayırlı olsun' diyorsam sahada da aynısını söyledim. Bu bağlamda ben de keşke siyasiler olarak o toplumun talebine dönük dil kullanılsaydı. Yalanla, iftirayla insanlar aldatılmasaydı. Yarından itibaren bunlar konuşulacak, peşini bırakmayacağım. Çünkü söylenen şeyler ağır şeyler.

'İLK GÜNKÜ KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Buradan hangi mesaj çıkarsa çıksın, oy verenler vermeyenler hangi taraf olursa olsun ders çıkarılması gereken mesajlarla doludur. Mutlaka inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Milletimizin geleceğine en faydalı işleri nasıl yapabiliriz diye mutlak irdeleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi geleceğimize umutla bakacağız. Gençlerden bizden bunu talep edeceğiz. Aynı kararlılıkla, her zamanki gibi, yola çıktığımız ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz.

Şunu söyleyeyim; tabii ki milletimiz hakkını helal etsin, bizimki de helal olsun. Bazı şeylerle tehdit edilsek de, süreç içerisinde bir tek kişinin kalbini kırmadan, yalnızca söylenen ağır şeylere yanıt vermekle yetindik. Benim ailem var, milletin ailesi var. Hep derim; 'Allahım beni çocuklara mahcup etme.' Bu demokrasi gününün onlara uğurlu gelmesini diliyorum. İnanın çok pozitif bakıyorum bugünümüze ve yarınımıza. İstanbul'un fethini hep 'Gönüllerin fethi' diye kabul etmişimdir."

RUSYA MESAJI

İmamoğlu, Rus televizyonunun sorusu üzerine iki ülke arasındaki ilişkilere dair de mesajlar verdi.

14 Mayıs'tan önce Rusya'nın hackerlar aracılığıyla seçimlere müdahalede bulunduğu / bulunacağı iddiası gündemdeydi. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kişisel Twitter hesabında "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin" ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'in buna yanıtı ise "Türkiye’deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Türkiye’deki ana muhalefet adayına bu yöndeki iddiaları ileten her kimse yalancıdır" olmuştu.

Ekrem İmamoğlu, bugün şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti asırlardır bu topraklarda devlet geleneği olan bir devlettir. Geçmişine dönersek daha da uzun bir devlet geleneğine sahibiz. Asırlardır bu topraklarda yaşarken özenli bir dış politika izlemiştir. Son şiarımız, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış, cihanda barış' şiarıdır. Bunun en büyük paydaşlarından birinin Rusya olmasını isteriz. Bu bağlamda biz de Rusya başta olmak üzere, bütün komşularımızla gerçekten sorunsuz bir coğrafya var etmek isteriz. Bu bağlamda biz çatışmacı değil, uzlaşmacı bir politika izlemekte kararlı bir ekibiz."